Dünya İtalya’da koronavirüs vakalarında artış sürüyor

İtalya’da koronavirüs vakalarında artış sürüyor

Dünya

İtalya’da koronavirüs vakalarında artış sürüyor

İtalya’da son 24 saatte 179 bin 106 koronavirüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 9 milyon 603 bin 856’ay ulaştı.

21 Ocak 2022, Cuma 21:40 Son Güncelleme:
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İtalya’da koronavirüs vakalarında artış sürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 1 milyon 117 bin 553 koronavirüs testinde 179 bin 106 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 603 bin 856’ya ulaştığı bildirildi. Ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte 373 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 142 bin 963’e yükseldi.

İtalya’da aktif hasta sayısı 2 milyon 695 bin 703 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısının ise 171 bin 565 olduğu belirtildi. Ülkede ayrıca yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 9 kişi artarak bin 707’ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 122 milyon 719 bin 549 doz koronavirüs aşısı yapılırken, 47 milyon 17 bin 190 kişiye 2 doz, 29 milyon 2 bin 472 kişiye ise hatırlatıcı aşı dozu uygulandı.

İHA

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