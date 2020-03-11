Dünya İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Dünya

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

11 Mart 2020, Çarşamba 20:21 Son Güncelleme:
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Avrupa'da virüsten en fazla etkilenen İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 827'ye yükseldi. Ülke basınındaki haberlerde, İtalya'da Kovid-19 vakalarının ilk ve yoğun olarak görülmeye başlandığı Lodigiano bölgesinin milletvekili 46 yaşındaki Claudio Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Pedrazzini'nin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla mecliste oturduğu sıralara yakın diğer 14 milletvekilinin de oturumlara katılmamaları ve evde kalmaları istendi.

Diğer yandan, Lodigiano bölgesi içinde kalan ve koronavirüsün İtalya'da ilk yayıldığı noktalardan biri olan Codogno beldesinde iki haftadır sıkı şekilde uygulanan karantinanın ardından dün açıklanan verilerde beldede haftalar sonra ilk kez yeni bir vaka kaydedilmediği ve virüsün yayılmasının dün için durduğu açıklandı.



AA

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