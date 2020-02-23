Futbol İtalya'da koronavirüsü paniği: Maçlar ertelendi

İtalya'da koronavirüsü paniği: Maçlar ertelendi

Futbol

İtalya'da koronavirüsü paniği: Maçlar ertelendi

İtalya futbol liglerinde koronavirüsü nedeniyle Serie A'da 3, Serie B'de 1 tane olmak üzere 4 lig maçı resmen ertelendi. Son olarak ülkede virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

23 Şubat 2020, Pazar 10:59 Son Güncelleme:
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İtalya Serie A'da Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari maçları koronavirüsü nedeniyle ertelendi. Serie B'de ise Ascoli-Cremonese maçı ertelenirken, Pisa-Venezia maçının da ertelenme ihtimali sürüyor.

Koronavirüsün Avrupa'ya sıçramasıyla beraber birçok ligde spor müsabaları da etkileniyor. Çin'de ise birçok spor ligi süresiz olarak ertelendi.

İtalya'da daha önce Voleybol Federasyonu da Cremona-Lodi bölgesindeki tüm maçları ertelemiş ve bölgeye giriş-çıkışı yasaklamıştı. Basketbol ve hokeyde de birçok maç ertelenmişti.

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