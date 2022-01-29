İtalya’da Mattarella yeniden cumhurbaşkanı seçildi

İtalya’da 24 Ocak’ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylamanın 8’inci turunda sonuca ulaşıldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, koalisyon hükümetini oluşturan 6 partinin talebi üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etmesinin ardından 759 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

İkinci döneme sıcak bakmadığı bilinen Mattarella, koalisyon partilerinin görev için uzlaşmacı bir aday üzerinde anlaşamaması üzerine ikinci dönemde de görev almayı kabul etti. Uzmanlar ise, Mattarella’nın ikinci bir dönemi kabul etmesinin ardından siyasi durum izin verdiğinde görevinden istifa edeceğini öne sürmüştü.

Dördüncü turun ardından seçilme şartı 3’te 2 çoğunluktan salt çoğunluğa çekilmişti

İtalya’nın 13. cumhurbaşkanının seçilmesi için adaylardan birinin bin 9 seçici delegenin en az 505’inin oyunu alması gerekirken, seçimlerin ilk 3 turunda sonuç çıkmaması üzerine seçilme şartı 4’üncü turdan itibaren 3’te 2 çoğunluktan salt çoğunluğa çekilmişti.

İtalya’da daha önce Cumhurbaşkanı Napolitano da ikinci dönemde görev almıştı

Daha önceki cumhurbaşkanları arasında sadece 11. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano iki dönem görev yapmıştı. 2013 yılında 7 yıllık görev süresini dolduran Napolitano, ülkede yaşanan politik ve ekonomik kriz koşullarında tüm siyasi odakların konsensüsü üzerine görevi kabul etmiş ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Napolitano, iki yıl sonra yeni bir hükümet kurulmasının ardından görevinden istifa etmişti.

Öte yandan, İtalya’da 1971’de yapılan en uzun süren cumhurbaşkanlığı seçiminde Giovanni Leone, 23 turun ardından seçimi kazanmıştı.

İHA