İtalya'nın Modena kentine bağlı bir kasabada, bazı evlerde musluklardan su yerine şarap aktı. Önceki gün yaşanan olayın bir şarap mahzeninde, şarabı şişelemek için kullanılan boruların su borularıyla bağlantısındaki teknik sorun nedeniyle yaşandığı ifade edildi. Söz konusu şarabın Lambrusco Grasparossa türü köpüklü bir şarap olması nedeniyle basınç, borulardaki şarabın suyun yerine akmasına neden oldu. Castelvetro Belediyesi de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak olayın bir şarap imalatçısındaki arıza nedeniyle yaşandığını, sorunun kısa süre içinde çözüldüğünü duyurdu. Belediye, musluklardan akanın 'sağlığa zararlı olmayan ve hijyenik risk taşımayan gıda kategorisindeki bir sıvı (şarap)' olduğunu vurguladı. Ancak vatandaşlar, su borularına karışanın şarap değil zararlı bir madde olması tehlikesine vurgu yaptı.

İlgili Haberler Rüyalar gerçek oldu musluktan likör aktı







