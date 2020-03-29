Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını can almaya devam ediyor.

Çin'den başlayan virüsün merkezi önce İtalya oldu ardından önlenemeyen bir hızla ABD ilk sıraya çıktı. Dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aşarken bunun 10 bini İtalya'da gerçekleşti.

Virüsün en çok can aldığı İtalya'da araştırmacılar, Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsün düşünülenden daha önce yayılmaya başlamış olabileceği ihtimali üzerinde durarak, geçen yılın son çeyreğinde Lombardiya bölgesinde normalin üzerinde zatürre veya grip vakasının görülüp görülmediğini inceliyor.

Milano Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve tıbbı istatistik profesörü olan Adriano Decarli, geçen yılın Ekim ile Aralık ayları arasında Milano ve Lodi arasındaki bölgede zatürre ve grip teşhisiyle hastaneye kaldırılanların sayısında ciddi artış olduğunu belirlediklerini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre tam sayı veremeyeceğini belirten Decarli, ancak bölgede normalden "yüzlerce” daha fazla kişinin bu üç aylık dönemde hastanelerde tedavi altına alındığını, bazılarının hayatını kaybettiğini belirtti. Milano ve Lodi, İtalya'da corona virüsün en fazla can aldığı şehirler arasında bulunuyor.

Hastane kayıtları ve hastaneden çıktıktan sonra evinde hayatını kaybedenler de dahil, söz konusu vakalarla ilgili tıbbı verileri inceleyen Decarli, yeni corona virüsün İtalya'ya o dönemde yayılıp yayılmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Neden uzun süre tespit edilmedi?

Decarli, "Virüsün 2019 sonunda İtalya'ya gelip gelmediğini anlamak istiyoruz. Eğer öyleyse, neden uzun bir süre bu tespit edilemedi? Tespit edilebilseydi, salgında muhtemel bir ikinci dalgayı karşılamak üzere önümüzde daha net bir tablo olurdu” diye konuştu.

Profesör Decarli, araştırma tamamlandığında sağlık yetkililerinin söz konusu şüpheli belirtilerle o dönem hayatını kaybeden insanların mezarlarının açılmasını isteyebileceğine işaret etti.

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