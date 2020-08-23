Dünya İtalya’da son 24 saatte bin 209 yeni vaka tespit edildi

İtalya’da son 24 saatte bin 209 yeni vaka tespit edildi

Dünya

İtalya’da son 24 saatte bin 209 yeni vaka tespit edildi

İtalya’da corona virüs salgınında son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 259 bin 345’e yükseldi. Ülkede son 2 gündür vaka sayıları binin üzerinde seyrediyor.

23 Ağustos 2020, Pazar 22:41 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını birçok Avrupa ülkesinde yeniden etkisini arttırmaya başlarken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte bin 209 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 345’e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 7 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 437’ye yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan dün İtalya’da 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı bin 71 olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede son 2 gündür günlük vaka sayısı binin üzerinde seyrediyor.

ROMA (İHA)


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