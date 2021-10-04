İtalya’nın Milano kentinde sekiz kişinin olduğu uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Biri çocuk altı yolcu taşıyan uçak iki katlı bir binaya çakıldı. Kurtulan olmadı. Şans eseri binada insan yoktu. İsviçre yapımı Pilatus PC-12 model uçak, Sardinya adasına gitmek için havalanmıştı. Ölenler arasındaki Romanyalı milyarder Dan Petrescu’nun (68) uçağın pilotu olduğu, ailesini ve arkadaşlarını taşıdığı ortaya çıktı. Yetkililer pilotun sorun olduğunu fark ederek dönmeye çalıştığını ama kuleye acil durum sinyali bile veremeden çakıldığını söyledi. Görgü tanıkları da uçağın motorunun havada alev aldığını anlattı.



