Bugün gelen son bilgiye göre, İtalya’da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e yükseldi. İtalya’da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bir takipçisi Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Yılmaz ise duru şöyle anlattı:

Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim.





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