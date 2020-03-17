İtalya’da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:

İtalya’da salgın biz oyunumuzun turnesindeyken başladı. Ben gayet iyiyim ama izole bir biçimde yaşıyorum. Hepinizin yaptığı ve yapması gerektiği gibi. Birtakım mesajlar geliyor, ‘İtalya’da durum nasıl aç mısınız’ diye. Hayır, aç değiliz. Marketler, eczaneler, bankalar açık ama zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmıyoruz. Ve her evden bir kişi çıkıyor. Size uyarım tüm talimatlara uyun. Ellerinizi sık sık yıkayın. Bu hep sizin hem de çevrenizdekiler için çok çok önemli.





Serra Yılmaz kimdir?

Sanat hayatına Dostlar Tiyatrosu'nda başlayan Yılmaz, Fransa Kültür Bakanlığı tiyatro sorumlusu olan Robert Abirached'den tiyatro dersleri aldı. Uzun yıllar boyunca önce dramaturg, oyuncu ve Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı olarak, daha sonra Rainer Werner Fassbinder'in "Diğerlerinin Adı Ali" oyununu sahneye koyarak Şehir Tiyatroları'nda yer aldı. Fransızca ve İtalyancadan anında çeviri konusunda profesyonelce çalışmakta olup, 27 Kasım - 1 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleşen Papa XVI. Benedictus'un Türkiye ziyaretinde çeviri yapmasıyla tanındı. Sanatçı, Ferzan Özpetek'in Karşı Pencere filminde büyük başarı elde etti. İtalyan sinema dünyasında da tanınan Serra Yılmaz, yurt içinde ve dışında sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Queen of Comedy ödülüne layık görüldü

Tarkan'ın "Hüp" şarkısının klibinde de yer alan Yılmaz, 2011 Venedik Film Festivalinde "İlk Yapıt" kategorisinde jüri üyesi olarak görev aldı. 28 Kasım 2014 tarihinde Türkiye'ye gelen Papa I. Franciscus'un Türkiye ziyareti boyunca çevirmenliğini yaptı. 2017 yılında ise İtalya'da MIX Milano Festivali'nde "Komedi Kraliçesi" (Queen of Comedy) ödülüne layık görüldü.

Oynadığı tiyatro oyuncuları ise şöyle:

Diğerlerinin Adı Ali

Yakındoğu’da Emanet

Son Harem

Fü

Griselidis



