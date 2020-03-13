Spor İtalya'daki Türk futbolcuların son durumu

İtalya'daki Türk futbolcuların son durumu

Spor

İtalya'daki Türk futbolcuların son durumu

Koronavirüsün etkisini gösterdiği İtalya'da gözler orada forma giyen Türk futbolculara çevrildi. Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu ne?

13 Mart 2020, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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Dünyanın en önemli gündemi koronavirüs salgını. Çin'den sonra en şiddetli şekilde İtalya'da görülen virüs binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. İtalya'da ligler ertelenirken, gözler Çizme'de futbol yaşantısını sürdüren milli isimlerde.

Juventus'ta Rugani ve Dybala'nın koronavirüse yakalanması sonrası, siyah-beyazlı takımda oynayan Merih Demiral bir açıklama yaparak iyi olduğunu ifade etmişti. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumu da netleşti. Milli futbolcuların durumunu yakından takip eden A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk, oyuncuların kulüpleriyle irtibata geçerek bilgi aldı. Milan, tüm takıma pazartesi gününe kadar izin verdiği için Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Roma forması giyen Cengiz Ünder'in ise Roma'da evinden çıkmadığı ifade edildi.

Öte yandan İtalya'da tüm ligler 3 Nisan'a kadar ertelendi.

Sabah


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