İtalya'daki Türk vatandaşları tahliye edilecek mi? Beştepe'den açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'daki corona virüs salgınına ilişkin Türk vatandaşlarıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi. Kalın, “İtalya'dan tahliye planımız şu anda yok." açıklamasını yaptı.
12 Mart 2020, Perşembe 20:57 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlere ilişkin Beştepe'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. "İtalya'da virüsün yayılmasından sonra orada bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Çin'dekine benzer tahliye operasyonu planlanıyor mu?" sorusu üzerine Kalın, "İtalya'dan böyle bir tahliye planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın orada olmaları halinde kendilerini koruma altına almaları son derece önemli. Ama Türkiye'ye gelmeleri halinde de gerekli prosedürleri izlemeleri, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda testlerini yaptırmaları, kendilerini tecrit etmeleri son derece önem arz ediyor." yanıtını verdi.
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