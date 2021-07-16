İtalyan finansal piyasa regülatörü CONSOB tarafından yapılan açıklamada Binance ve bağlantılı kuruluşların ülkede yatırım hizmetleri sunmak için yetkiye sahip olmadıkları vurgulandı.

CONSOB, geçen ay yaptığı açıklamada ülkede kripto para yatırımlarının yayılma hızından endişe duyduğunu belirtmişti.



