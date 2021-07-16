İtalya'dan Binance'ye kötü haber geldi
Dünyanın en büyük kirpto para borsalarından biri olan Binance için İtalya'dan önemli bir açıklama geldi. İtalya, Binance'nin ülkedeki faaliyete yetkili olmadığını belirtti.
16 Temmuz 2021, Cuma 09:26 Son Güncelleme:
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İtalyan finansal piyasa regülatörü CONSOB tarafından yapılan açıklamada Binance ve bağlantılı kuruluşların ülkede yatırım hizmetleri sunmak için yetkiye sahip olmadıkları vurgulandı.
CONSOB, geçen ay yaptığı açıklamada ülkede kripto para yatırımlarının yayılma hızından endişe duyduğunu belirtmişti.
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