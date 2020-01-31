İtalya, 'koronavirüs' salgınından dolayı 6 ay boyunca OHAL ilan etti.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti. Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Coronavirüsü salgını sonrası olağanüstü hal kararı alan ülkede Çinlilere karşı ırkçılık tavırlarının başladığı söyleniyor. Ülkede yaşayan Çinliler zaman zaman zor durumda kaldıklarını ifade ederlerken İtalya'daki Çin restoranları da en kötü günler geçiyor.

Salgın öncesi Çin lokantalarının dolu olduğu, kapılarında müşterilerin beklediği aktarılırken lokanta sahipleri müşterilerinin bir anda yok olmasından şikayetçi.