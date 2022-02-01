İtalya'da, Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından Avrupa Birliği dahil pek çok ülkeye sert seyahat kuralları getirmişti.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın geçtiğimiz çarşamba günü, AB'den gelen turistlerin ülkeye sadece Yeşil Geçiş Belgesi sunarak girmesine izin verilen kararnamenin imzalandığını duyurmasının ardından yasakların hafifletilmesi kararı bugün yürürlüğe girdi.

YEŞİL GEÇİŞ BELGESİ

AB ülkelerinden İtalya'ya gelen turistler, ülkeye girişlerde yakın zamanda Covid-19 aşısı olduğu, Covid-19 geçirdiği ve Covid-19 testi negatif sonucu bilgilerini içeren Yeşil Geçiş Belgesi ibraz edecek. Yeni kararlar kapsamında, İtalya'ya giriş yapmak isteyen herkesten istenen Covid-19 negatif test sonucu sunma zorunluluğu da ortadan kalktı.

Liste A'da yer alan Vatikan ve San Marino hariç tüm AB ülkeleri Liste C'de yer alıyordu. Liste A'da yer alan ülkelerden gelen yolcular, aşı sertifikası gibi belgeler sunmadan ülkeye giriş yapabilirken, Liste C'de yer alan AB ülkesi vatandaşları ülkeye girmeden önce son 48 saat içerisinde Covid-19 negatif testi sonucu, aşı sertifikası gibi belgeleri sunması gerekiyordu. Alınan yeni kararla birlikte Liste C'de yer alan AB ülkelerinden İtalya'ya gelen yolcular Covid-19 seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmuş oldu.

İHA



