Twitter hesabından açıklama yapan Salvini, Berlin ya da Brüksel'deki düzinelerce göçmeni izinsiz uçuşlarla İtalya'ya göndermeleri durumunda, çalışır durumda bir havalimanının olmayacağını ifade etti.

"Limanlarımızı kapadığımız gibi havalimanlarımızı da kaparız" diyen Salvini, İtalya'nın geçtiğimiz yaz döneminde göçmen kurtarma gemilerinin ülkenin limanlarına girişini yasakladığını hatırlattı.

Salvini'nin açıklaması, Alman haber ajansı DPA'nın göçmenlik başvurusu reddedilen kişilerin uçakla İtalya'ya gönderileceği haberinin ardından geldi.

DPA'nın haberine göre göçmenleri İtalya'ya taşıyacak ilk uçak bugün ve ikinci uçak 17 Ekim'de Almanya'dan havalanacak. İtalya'ya geri gönderilecek olan göçmenlerin çoğunluğunun, Avrupa Birliği'ne İtalya üzerinden giriş yapan Nijeryalılar'dan oluştuğu bildiriliyor.