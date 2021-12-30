İtalyan devi Kim Min-Jae için geliyor

Yaz ayında Fenerbahçe'ye gelen Min-Jae'nin 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe ile 25 maça çıkan Güney Koreli stoper taraflı tarafsız herkesin takdirini ve beğenisini kazanmış durumda.

Fenerbahçe'nin ise oyuncusundan yaklaşık 20 milyon euro bonservis beklediği tahmin ediliyor.