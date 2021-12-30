İtalyan devi Kim Min-Jae için geliyor

Sky Italia muhabiri İtalyan gazeteci Di Marzio, Napoli'nin Kim Min Jae için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını yazdı. Girişimlerin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağını iddia eden Di Marzio, transferin devre arasında bitme olasılığını yüksek görüyor.
Stoper bölgesinde eksiği olan Napoli, Manolas'ı Olympiakos'a göndermişti. En önemli savunmacısı Koulibaly ise Afrika Kupası'na gidecek ve bir süre takımda olamayacak.
Şampiyonluk yarışının içerisinde olan Napoli, bu kritik süreçte stoper eksikliğinden ötürü puan kaybı yaşayıp yarıştan kopmak istemiyor.
Yaz ayında Fenerbahçe'ye gelen Min-Jae'nin 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe ile 25 maça çıkan Güney Koreli stoper taraflı tarafsız herkesin takdirini ve beğenisini kazanmış durumda.
Fenerbahçe'nin ise oyuncusundan yaklaşık 20 milyon euro bonservis beklediği tahmin ediliyor.
BJ Guoan'ndan transfer edilen oyuncu Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya mâl olmuştu. 25 yaşındaki oyuncunun da kariyerinde basamak atlamak için ayrılığa hazır olduğu söyleniyor.