Futbol İtalyan efsaneden Ronaldo'ya salvo: En iyi ilk 5'te bile değil!

İtalyan efsaneden Ronaldo'ya salvo: En iyi ilk 5'te bile değil!

Futbol

İtalyan efsaneden Ronaldo'ya salvo: En iyi ilk 5'te bile değil!

İtalya futbolunun önemli isimlerinden Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo hakkında olumsuz görüşlerini belirtti. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in 'Ronaldo tarihin en iyisi' sözlerini değerlendiren Cassano, Ronaldo hayranlarının tepkisini çekecek cümleler söyledi.

19 Ekim 2021, Salı 15:56 Son Güncelleme:
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Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'yu tarihin en iyisi olarak nitelendiren menajer Jorge Mendes'in sözlerine tepki gösterdi. İtalyan BoboTV'nin yayınında konuşan Cassano, şunları söyledi:

Yeter artık bu diziler. Ronaldo tarihin en iyi futbolcusu mu? İlk 5'te bile yok. Bana göre ilk beşte Messi, Pele, Maradona , Cruyff ve Ronaldo (fenomen olan) var , o farklı bir seviyede.

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