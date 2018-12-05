İtalyan mafyasına karşı uluslararası operasyon

İtalya Ulusal Mafya ve Terörizmle Mücadele Müdürlüğü'nün koordinasyonunda güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, başta uyuşturucu trafiği olmak üzere çeşitli suçlardan 90 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya Ulusal Mafya ile Mücadele Savcısı Federico Cafiero De Raho ve Reggio Calabria Savcısı Giovanni Bombardieri, Roma'da düzenledikleri basın toplantısında, Ndrangheta'nın kokain tipi uyuşturucu trafiğinde Avrupa ile başta Kolombiya olmak üzere Güney Amerika arasındaki bağlantılarının ortaya çıkarıldığını duyurdu.

İlk defa farklı ülkelerin savcılarının ve güvenlik birimlerinin katılımıyla "gerçek ve tam bir Avrupa takımı" oluşturulduğunu vurgulayan İtalyan savcılar, uzun yıllar süren soruşturmalar sonunda operasyonların eş zamanlı düzenlendiğini belirtti.

Uyuşturucu trafiği dışında kara para aklama, hayali ticaret, gasp, haraç, silahlı saldırı gibi suçları da kapsayan faaliyetlerde bulunan Ndrangheta'nın bazı önemli isimlerinin de operasyon sırasında yakalandıkları ifade edildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın Palermo kentinde faaliyet gösteren "Cosa Nostra" adlı ünlü mafya grubuna karşı da dün büyük bir operasyon yapılmış ve 46 kişi gözaltına alınmıştı. Yıllar sonra toplanan ve Cosa Nostra'yı yeniden yapılandırmayı amaçladıkları belirtilen mafya babalarının yakalandığı operasyonda gözaltına alınanlar arasında 29 Mayıs'ta Cosa Nostra'nın yeni lideri seçilen 80 yaşındaki Settimino Mineo da bulunuyordu.

AA