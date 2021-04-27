İtalyan medyası Gianluigi Buffon'u Galatasaray'a yazdı
İtalyan efsane Gianluigi Buffon bu sezon sonu Juventus'tan ayrılacak. Henüz jübile kararı almayan Buffon'un son bir macera daha yaşayabileceği tahmin ediliyor. O ihtimallerden birinin de Galatasaray olduğu iddia edildi.
27 Nisan 2021, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Tuttosport'ta yer alan habere göre; sezon sonunda Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan eldivenin muhtemel 5 yeni adresi arasında Galatasaray bulunuyor. Haberde, Galatasaray'la birlikte Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Sporting Lisbon ve Dynamo Kiev'in de adaylar arasında bulunduğu yazıldı.
Ancak Galatasaray ihtimali oldukça düşük çünkü Buffon, son macerasında yedek kalmak istemiyor. Galatasaray ise kulüp efsanesi Fernando Muslera ile henüz sözleşme uzattı.
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