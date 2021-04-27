Tuttosport'ta yer alan habere göre; sezon sonunda Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan eldivenin muhtemel 5 yeni adresi arasında Galatasaray bulunuyor. Haberde, Galatasaray'la birlikte Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Sporting Lisbon ve Dynamo Kiev'in de adaylar arasında bulunduğu yazıldı.

Ancak Galatasaray ihtimali oldukça düşük çünkü Buffon, son macerasında yedek kalmak istemiyor. Galatasaray ise kulüp efsanesi Fernando Muslera ile henüz sözleşme uzattı.