İtalya, mecliste yaşanan cinsel ilişki skandalıyla sarsıldı. Mecliste vekilleri bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Kuzey Ligi’nden 2 milletvekili parlamentonun tuvaletinde cinsel ilişkiye girerken basıldı.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Koalisyon halindeki iki partinin vekillerinin karıştığı skandalı Il Giornale gazetesi ortaya çıkardı. Gazetenin haberine göre; 2 vekilinde kim olduğu net bir şekilde biliniyor. Ama özel hayatın korunması ve gizliliği ilkesini göz önünde bulunduran gazete vekillerin isimlerini açıklamıyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, halk ise ismi açıklanmayan vekillerin istifasını istiyor. Henüz konuyla ilgli yetkililer bir açıklama yapmazken, gazete vekilleri, "uzun boylu ve oldukça yakışıklı 2 erkek" olarak tasvir etti.



