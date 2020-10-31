Popüler pizza: İtalyan pizza tarifi

Hem lezzetli hem de kolay malzemeli bir pizza tarifi arıyorsanız İtalyan pizza tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için İtalyan pizza tarifi arıyor ya da İtalyan pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İtalyan pizza yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

İtalyan pizza tarifi

İtalyan pizza malzemeleri

Hamuru için

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1, 5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı şeker

4, 5 su bardağı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 adet domates

3 diş sarımsak

1 çay bardağı ılık su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kekik

Nane

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

İç malzemesi

Rendelenmiş kaşar peyniri

Mozzarella peyniri

Parmesan peyniri

Salam

Jambon

Tane mısır

İstiridye mantarı

Kenarlar için

Zeytinyağı

Susam

İtalyan pizza yapılışı

İlk olarak maya ve ılık suyu bir kabın içine alın ve çözünmesi için 10 dakika bekleyin. Bu esnada farklı bir kabın içine unu ekleyin ve ortasını çukur şeklinde açın. Mayalı karışımı çukura döktükten sonra kalan malzemeleri de hamurun içine ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın ve yumuşak bir kıvama gelinceye kadar yoğurun. Hamur sertse, zeytinyağı ilave edin. Hazırladığınız hamurun üzerini streç ile kapatın ve 25-30 dakika bekletin.

Sos için, domatesleri ince ince dilimleyin ve sarımsakları rendeleyin. Domates, sarımsak ve zeytinyağını karıştırın ve suyunu salması için bekleyin. Suyunu saldıktan sonra, üzerine ılık su, salça ve baharatları ekleyip karıştırın. Mayalanan hamuru birkaç kez daha yoğurun ve 2 bezeye ayırın. Merdane yardımıyla hamuru ince bir şekilde açın. Hazırladığınız hamuru, yağlanmış fırın tepsisine koyun ve üzerine sos gezdirin. Daha sonra iç malzemeleri de ekleyin. Pizzanın üzerinde bir kez zeytinyağı gezdirin. Kenarlarının çıtır olmasını istiyorsanız, fırça yardımıyla zeytinyağı sürün ve susam serpiştirin. Son olarak 200 derecede 15 dakika pişirin.



