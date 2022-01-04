İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Yapımı oldukça kolay ve lezzeti şahane olan İtalyan salatası tarifi, favori lezzetlerinizden birisi olacak. Peki, İtalyan salatası nasıl yapılır? İster meze olarak servis edebileceğiniz isterseniz de özel günlerde ikramlık olarak yapabileceğiniz İtalyan salatası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
04 Ocak 2022, Salı 11:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz İtalyan salatası tarifi, evde kolaylıkla yapılan şahane aperatiflerden birisidir. Peki, İtalyan salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız İtalyan salatası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
İTALYAN SALATASI TARİFİ
İtalyan salatası malzemeler
- 1 kavanoz hazır garnitür (havuç, patates, bezelye)
- 100 gram kaşar peyniri
- 100 gram salam
- 60 gram kornişon turşu
- 200 gram mayonez
- Hazır garnitür süzgece alınarak bir süre süzdürülür ve ardından avuç içine alınarak hafif sıkılır, fazla suyundan arındırılır.
- Bunu yapma sebebimiz, ürünlerin tamamı karıştığında sulanma ihtimalini azaltmak içindir, çünkü kullanılacak mayonez türlerinin kaliteleri farklı olabilir ve su tutmayabilir.
- Kaşar peyniri ve salam julyen şekilde uzun ince kesilir.
- Kornişon turşu da julyen kesilir ve garnitüre uygulanan sıkma işlemi burada da uygulanır.
- Ürünler hazır olduğunda hepsi bir kaba alınır ve mayonez ile karıştırılır.
BUNLARI DA OKUYUN