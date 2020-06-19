İtalyan şef Danilo Bodrum'da
İtalyan şef Danilo Zanna ailesiyle birlikte tatile çıktı. Bodrum'da tatil yapan Danilo, oğluyla denize girerken görüntülendi. Ali KESER / POSTA
19 Haziran 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2012’de Türkiye’ye yerleşen İtalyan şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Bodrum tatiline çıktı. Yalıkavak’taki bir sitede oğlu ile denize girerken görüntülenen Danilo Zanna denize atlarken bile gözlüğünü çıkarmadı. ailesiyle yakından ilgilenen şef, oğluyla suda oyunlar oynadı. ortaya renkli görüntüler çıktı.