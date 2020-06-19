Magazin İtalyan şef Danilo Zanna Bodrum'da

İtalyan şef Danilo Zanna Bodrum'da

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İtalyan şef Danilo Zanna Bodrum'da

İtalyan şef Danilo Zanna ailesiyle birlikte tatile çıktı. Bodrum'da tatil yapan Danilo, oğluyla denize girerken görüntülendi. Ali KESER / POSTA

19 Haziran 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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2012’de Türkiye’ye yerleşen İtalyan şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Bodrum tatiline çıktı. Yalıkavak’taki bir sitede oğlu ile denize girerken görüntülenen Danilo Zanna denize atlarken bile gözlüğünü çıkarmadı. ailesiyle yakından ilgilenen şef, oğluyla suda oyunlar oynadı. ortaya renkli görüntüler çıktı.

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