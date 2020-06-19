2012’de Türkiye’ye yerleşen İtalyan şef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Bodrum tatiline çıktı. Yalıkavak’taki bir sitede oğlu ile denize girerken görüntülenen Danilo Zanna denize atlarken bile gözlüğünü çıkarmadı. ailesiyle yakından ilgilenen şef, oğluyla suda oyunlar oynadı. ortaya renkli görüntüler çıktı.

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