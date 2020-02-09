Magazin İtalyan şef Danilo Zanna cevapladı: Aşkın yemeği nedir?

İtalyan şef Danilo Zanna cevapladı: Aşkın yemeği nedir?

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İtalyan şef Danilo Zanna cevapladı: Aşkın yemeği nedir?

İtalyan şef Danilo Zanna “Sevgililer Günü yaklaşıyor. Eşinize ne yemek hazırlayacaksınız?” sorusuna bakın ne cevap vermiş.

09 Şubat 2020, Pazar 08:30 Son Güncelleme:
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Danilo Zanna: Balık

Aşkın yemeği balıktır. Çünkü romantik bir tattır. O gün kebap ya da et olmaz. Bir de kaburgaya tektaş koyup aşk, evlilik ilan etmek çıkmış. Öyle şey olur mu, ne kadar absürt.”

Nusret: Kaburga

Dünyaca ünlü Nusret özellikle Dubai ve Mikonos’taki lokantalarında ‘kaburgalı şov’ yapıyor. Nusret’in masaya getirdiği kaburganın içinden bıçakla tektaşı çıkarıyor. Erkek müşteri yüzüğü alıp sevgilisine takarken evlilik teklif ediyor. Masaya 3 bin Euro fatura geliyor.

Şef Hazer Amani: Spagetti

Bir ay önce Sıla ile evlenen şef Hazer Amani ise ‘Sevgililer Günü’ için eşine spagetti ve çikolatalı pastadan oluşan bir menü hazırlayacağını söyledi.

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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