İtalyan şef Danilo Zanna cevapladı: Aşkın yemeği nedir?

Danilo Zanna: Balık

“Aşkın yemeği balıktır. Çünkü romantik bir tattır. O gün kebap ya da et olmaz. Bir de kaburgaya tektaş koyup aşk, evlilik ilan etmek çıkmış. Öyle şey olur mu, ne kadar absürt.”

Nusret: Kaburga

Dünyaca ünlü Nusret özellikle Dubai ve Mikonos’taki lokantalarında ‘kaburgalı şov’ yapıyor. Nusret’in masaya getirdiği kaburganın içinden bıçakla tektaşı çıkarıyor. Erkek müşteri yüzüğü alıp sevgilisine takarken evlilik teklif ediyor. Masaya 3 bin Euro fatura geliyor.

Şef Hazer Amani: Spagetti

Bir ay önce Sıla ile evlenen şef Hazer Amani ise ‘Sevgililer Günü’ için eşine spagetti ve çikolatalı pastadan oluşan bir menü hazırlayacağını söyledi.

Müge Dağıstanlı/ POSTA