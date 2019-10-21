İtalyan sevgilisi, Alp Özcan için İstanbul'a geldi
Allen Yatçılık'ın patronu Alp Özcan adını 2016'da Meryem Uzerli ile yaşadığı aşk sayesinde duyurmuştu
Halil Kalmuk/ POSTA
Alp Özcan ocakta da Berrak Tüzünataç ile birlikte olmuştu. Alp Özcan'ın italyan model Ginevra Rossini ile flört etmeye başladığını geçen yaz yazmıştık. Alp Özcan sevgilisini İstanbul'a davet etti.
Alp Özcan sevgilisini yakın arkadaşları ile tanıştırdı
Önceki gece Tarabya'daydılar. Kun Restauran'ta yemek yiyip eğlendiler. Alp Özcan, İtalyan güzelini yakın arkadaşları Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu ile tanıştırdı.
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