Halil Kalmuk/ POSTA

Alp Özcan ocakta da Berrak Tüzünataç ile birlikte olmuştu. Alp Özcan'ın italyan model Ginevra Rossini ile flört etmeye başladığını geçen yaz yazmıştık. Alp Özcan sevgilisini İstanbul'a davet etti.

Alp Özcan sevgilisini yakın arkadaşları ile tanıştırdı

Önceki gece Tarabya'daydılar. Kun Restauran'ta yemek yiyip eğlendiler. Alp Özcan, İtalyan güzelini yakın arkadaşları Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu ile tanıştırdı.

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