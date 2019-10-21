İtalyan sevgilisi, Alp Özcan için İstanbul'a geldi

Allen Yatçılık'ın patronu Alp Özcan adını 2016'da Meryem Uzerli ile yaşadığı aşk sayesinde duyurmuştu

21 Ekim 2019, Pazartesi 10:05
A A
İtalyan sevgilisi, Alp Özcan için İstanbul'a geldi

Halil Kalmuk/ POSTA

Alp Özcan ocakta da Berrak Tüzünataç ile birlikte olmuştu. Alp Özcan'ın italyan model Ginevra Rossini ile flört etmeye başladığını geçen yaz yazmıştık. Alp Özcan sevgilisini İstanbul'a davet etti.

Alp Özcan sevgilisini yakın arkadaşları ile tanıştırdı

Önceki gece Tarabya'daydılar. Kun Restauran'ta yemek yiyip eğlendiler. Alp Özcan, İtalyan güzelini yakın arkadaşları Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu ile tanıştırdı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınAlp Özcan, Berrak Tüzünataç'ı çabuk unuttu

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...