İtalyan Vanity Fair, Serra Yılmaz'ı kapağına taşıdı
On yedi senedir İtalya’da tiyatro ve sinema alanında sayısız projede yer alan usta oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş 48 kadınla İtalyan Vanity Fair dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.
17 Mart 2021, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’da farklı alanlarda başarılar elde etmiş 48 kadınla İtalyan Vanity Fair dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı. Kapağında yer verdiği kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış isimleri “Hayatlarıyla Dünyayı Değiştiren Kadınlar” olarak tanımlayan ünlü dergide içlerinde gazeteciden bilim insanına, yazardan oyuncuya mesleğinde öncü 48 kadın bulunuyor.
Serra Yılmaz bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
İtalya’da böyle önemli 48 kadının içinde bana da yer vermelerinden dolayı çok mutluyum. Kadınlar olarak tüm dünyada kendi alanlarımızda yaşadığımız olumsuzluklar bizi yıldırmıyor, tersine güçlendiriyor ve kadınlar olarak birleştiriyor. Biz beraber daha güçlüyüz ve haklılığımızı bu yolda göstereceğiz. Ayrıca pandemiyle beraber tüm dünyada duran tiyatro çalışmalarının da bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyorum, birçok riskli etkinlik devam ederken tiyatronun yaşaması artık hayati bir noktaya geldi. Sahneyi çok özledim ve sabırsızlıkla yeniden sahnede olmayı bekliyorum.”