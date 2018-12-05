İtfaiyenin anında müdahalesi faciayı önledi

Yangın gece saat 23:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Satış için Aymas Galericiler Sitesi’ndeki bir oto galeride bulunan lüks bir araç, bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.

Galeride park halindeki araçtan dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Galericiler Sitesi’nde çok sayıda araç olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına birkaç araç ile birlikte gidip müdahale etti.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Araçtaki yangın çevredeki başka bir araca sıçramadan hemen müdahale edilip söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.