Kırlarda ve bahçelerde sıklıkla rastlayabileceğiniz ıtır çiçeği bahçede de yetiştirebileceğiniz mükemmel bir çiçek. Peki, ıtır çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Itır çiçeği hikayesi nedir? Itır çiçeği bakımı hakkında bilinenler...

ITIR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Itır çiçeği, aslında kırlarda kendi kendilerine yetişirler. Bu yüzden çok fazla bakıma ihtiyaçları yoktur. Itır çiçeği bakımı için, iyi drene edilmiş, bereketli, nemli bir yatak hazırlamanız gerekir.

Köklerin etrafındaki malçler, yazların oldukça sıcak ve kuru olduğu alanlarda faydalıdır, çünkü kökleri nemli tutmaya yardımcı olur.

Itır çiçeği, büyüleyici küçük bitkiler, düzensiz bir şekilde büyümek eğilimindedir, bu nedenle büyüyen sezon boyunca bir defa budamak isteyebilirsiniz.

Budama yaparken çok sert açılmamaya dikkat edin, toprak seviyesinin üstünde en az 5-6 cm.lik sap bırakmanız gerekir.

Gerçek ıtır çiçekleri, sabahları veya öğleden sonra güneş alan bir yatağa koyarsanız, geliştirirsiniz. Gün boyu tam güneş biraz fazla gelir.

Birçoğu gölgeli alanlarda daha iyi büyür. Bu narin görünen, ancak sert kır çiçeği, oldukça açık pembe çiçekleriyle gölgeli alanlara renk katar.

ITIR ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Güney Afrika’dan gelen daha narin bitkiler olan Pelargonyumlar da var. Çoğu bahçıvanın “sardunya” olarak değindiği bitki aslında bir Pelargonyumdur. Bu bitki türü oldukça çekici ve kullanışlı olmasına rağmen, gerçek bir sardunya değildir. Hem Geranium hem de Pelargonium aynı cinstir. Gerçek sardunyalara aynı zamanda sert, uzun ömürlü veya ıtır çiçeği denir.

Itır çiçeği, alçakta yetişme eğilimi gösterirler ve rizomlarla hızlı ve kolay bir şekilde yayılırlar. Itır çiçeği, yaprakları bir türe göre değişir; Bununla birlikte, genellikle dişli ve çok gür ve caziptirler. Çiçekler, mavi, mor, kırmızı, pembe ve beyaz tonlarında lekesizdir. Bol cazip çiçekler üretirler ve arsızdır ve öyle büyürler ki bir yer örtüsü olarak bile kullanılabilirler. Gölgede iyi sonuçlar veren diğer çeşitler arasında, parlak yaprakları ve soluk lila’dan pembenin oldukça koyu bir tonuna kadar değişen oldukça huni şeklindeki çiçekleri olan Wargrave Pembe ve Geranium nodosum bulunur. Yaprakları ve beyaz çiçekleri alacalı olan Albüm olarak bilinen başka bir çeşidi var. Son olarak, en çok seçenek sunan gerçek sardunyun çeşidi, 34 çeşit adında bulunan Geranium oxonianum’dur. Itır çiçeği, çam ve balsamı anımsatan bir koku üretir.



