Magazin Itır Esen'den tepki çeken poz

Itır Esen'den tepki çeken poz

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Itır Esen'den tepki çeken poz

Manken Itır Esen depreme farkındalık yaratmak için hayata geçirilen bir proje kapsamında enkaz üzerinde poz verdi. Çekimden bir videoyu Instagram hesabından da paylaşan Esen, eleştiri oklarının hedefi oldu. Genç model sosyal medya hesabına gelen olumsuz yorumlardan sonra yaptığı paylaşımı sildi.

17 Ocak 2021, Pazar 07:55 Son Güncelleme:
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Katıldığı Miss Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, sosyal medyada olay yarattı. Yeşilçam oyuncusu Itır Esen’in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeninin deprem enkazı görünümlü bir mekânda çekim yapması tepki topladı.

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Kartal Belediyesi ve AKUT Vakfı “Tehlikenin farkında mısın” sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Eleştirilerin ardından sildi

Proje için 10 erkek ve 10 kadın model ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti. Bu modellerden biri de Itır Esen’di.

Bir enkaz üzerinde şık bir elbiseyle poz veren Esen, çekimden bir videoyu da kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen modelin bu paylaşımının altına ‘Böyle ‘farkındalık’ olur mu?’, ‘ne yaptığınızın farkında mısınız’ gibi binlerce olumsuz yorum yapıldı.

Enkaz değil Kartal'da yıkık bir bina

Olumsuz eleştirilerin ardından Esen paylaştığı videoyu kısa sürede sildi. Gelen tepkiler üzerine yapılan açıklamada çekimin deprem enkazında değil Kartal’daki yıkık bir binada gerçekleştiği söylendi.

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