İtiraz için 7 gün süre

Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturalarının zamanında ödenmemesinden dolayı ortaya çıkan alacakların tahsiline yönelik yeni sistem 1 Haziran’da (yarın) devreye giriyor. Buna göre; artık fatura alacağı olan şirketler avukatları aracılığıyla ‘ilamsız’ (mahkeme kararı olmadan) icra takiplerini, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatacak.

PTT YOLUYLA İLETİLECEK

İşlemler haciz aşamasına kadar bu elektronik ortamda yürütülecek. İcra takipleri MTS’ye kaydedildiği anda başlamış olacak. Takip talebinin MTS’ye kaydedilmesinden sonra MTS tarafından otomatik olarak ödeme emri düzenlenecek. Borçluya ödeme emri ya elektronik tebligat yoluyla gönderilecek ya da UYAP üzerinden ilgili PTT birimine iletilecek. PTT de ilgili vatandaşa bunu tebliğ edecek.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

Elektronik ortamda başlatılan ilamsız icra takiplerine 7 gün içinde icra müdürlüklerinde itiraz edilebilecek. Ayrıca MTS ile entegre çalışan UYAP Vatandaş Portal’ı ‘vatandas.uyap.gov. tr’den ‘Giriş seçenekleri’ bölümüne tıklayıp e-Devlet şifresiyle giriş yaparak da itirazda bulunulabilecek. İtiraz etmeyip icra tutarını ödemek isteyenler de PTT tarafından bildirilen borç, takip ve harç masrafını, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına yatıracak.

MASA BAŞINDAN İŞLEM

Bundan önceki sistemde alacaklar için avukatlar her seferinde icra müdürlüğüne gitmek zorunda kalıyordu. Haliyle bu durum icra müdürlüklerindeki yoğunluğu artırıyor, işlemlerin yavaş ilermesine neden oluyordu. Artık avukatların direkt takip başlatabileceğini belirten Avukat Cevat Kazma, “İcra dairesine gitmeden UYAP sistemine girip işlem yapabileceğiz. Böylece icra takipleri çok hızlı ve etkili olacak” dedi.

50 KURUŞA SORGULAMA

Alacaklılar, UYAP üzerinden borçlunun mal varlığını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya sorgulanmasını talep edebilecek. Ücretli sorgu da 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Borçlu kişi borcunu zamanında ödemez ve itiraz etmezse haciz işlemi başlatılacak. Eğer çalışan ise banka hesaplarına, maaşının 4’te 1’ine haciz konabileceği gibi eve de haciz gelebilecek. Emeklinin maaşına bu kapsamda haciz konulamıyor.

‘VATANDAŞ ZORLANIR’

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise şunları söyledi: “İşlemlerin UYAP üzerinden yürütülmesi vatandaşı zorlayacak. Ülkemizdeki abonelerin kaçı UYAP’ta verilen hizmetlerden haberdar ki? Ben kendi işim için dahi UYAP’a girmeyi denedim ve beceremedim. Bu sistem tüketicilerin beklenmedik haciz işlemleriyle karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Ayrıca haciz işleminin kolaylaşması da şirketlerin her borç için işlem başlatmasına neden olabilir.”

HÜLYA ÇAYLAK/ POSTA