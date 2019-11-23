Beşiktaş sahadan galip ayrıldı
Süper Lig´in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Burak Yılmaz’ın 72’nci dakikada attığı golle karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
,Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 yendi.
57. dakikada Diaby’nin sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Burak Yılmaz’ın vuruşunda top yandan auta gitti.
72. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin’in pasında, topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi
81. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Burak Yılmaz’ın şutunda kaleci Serkan Kırıntılı’dan dönen topu önünde bulan N’Koudou’nun vuruşunda top Anicic’den döndü. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
AA