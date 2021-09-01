Edirne Valiliği, bölgede görevli bir jandarma komutanının göçmenleri Meriç Nehri'nden karşıya geçmeye zorladığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, Afganistan ve Suriye uyruklu göçmenlerden oluşan bir grubun Yunanistan tarafından Türkiye sınırına zorla itildiği, bölgede görevli bir jandarma komutanının göçmenleri yine Meriç Nehri'nden karşıya geçmeye zorladığı şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili aşağıdaki hususların açıklanması gerekli görülmüştür. Birinci derece askeri yasak bölgeler, sınır birliklerimizin sorumluluğunda olduğu için jandarmanın bu bölge içerisinde görev ifa etmesi söz konusu değildir. Bu şekildeki iddiaların 27 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sosyal medyada yer alması üzerine herhangi bir başvurunun bulunmamasına rağmen, hem jandarma hem de sınır birliklerinin yetkilileri tarafından kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili araştırma yapılmış olup iddia edildiği gibi bir olayın varlığına ilişkin hiçbir sonuca ulaşılmamıştır. Bununla birlikte kamu görevlileri tarafından işlendiği iddia edilen her türlü kötü muamele ya da yetkisiz güç kullanma iddiası adli ve idari yönden araştırılmakta ve soruşturulmaktadır. Her türlü kötü muamele iddiasında olduğu gibi bu konu ile ilgili de herhangi bir somut iddianın, bilginin, başvurunun bulunulması halinde gerekli işlemler yetkili devlet organları tarafından yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



