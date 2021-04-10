İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yazılım laboratuvarı kuruldu

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde Lenovo desteği ve iş birliği ile “Yazılım Laboratuvarı” hayata geçirildi. Üniversite öğrencileri ve girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri verilecek laboratuvarda, ThinkPad ve ThinkCenter İş İstasyonları kullanılacak. Laboratuvarda yazılacak yazılım ve oyunların canlı test edilmesi için de yüksek performanslı Legion bilgisayarlara yer verildi.

Türkiye’de teknolojiyi sadece tüketen değil, katma değerli ürünler yaratan bir toplum yetiştirme vizyonuyla kurulan laboratuvarda üniversite öğrencileri ve girişimcilere yönelik yazılım eğitimleri verilecek.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu yazılım laboratuvarı hakkında, “Türkiye’nin geleceğinin ve ekonomisinin sürdürülebilirliği için toplumun teknolojiyi üreten tarafa sağlam adımlarla geçmesi hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda kurduğumuz İTÜ ARI Teknokent yazılım laboratuvarımızın genç girişimcileri güçlü bir alt yapıyla daha parlak bir geleceğe hazırlayacağına inanıyorum” dedi.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise konu hakkında, “Çalışmalarını her zaman teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odağında tutan İTÜ ARI Teknokent olarak; farklı aşamalardaki firma ve girişimler için farklı destekler sunmak, ülkemiz için ticari değer üretmelerini sağlamak ve onları global temsilcimiz haline getirmek en önemli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Lenovo iş birliği ile açılan yazılım laboratuvarımızın da başta İTÜ olmak üzere tüm üniversite gençlerinin ve girişimcilerimizin teknoloji üretme yolculuklarına ve hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Burada düzenlenecek eğitimler ve workshoplar ile çok kısa sürede son derece etkili çıktılar elde edeceğiz. İTÜ ARI Teknokent olarak bilgi teknolojilerinin evrildiği bu dönemde küresel ölçekte sıçrama yapabilecek yenilikçi girişimciler yetiştirmek en önemli hedefimiz” dedi.