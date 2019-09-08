İTÜ mezunu gencin vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde elektrik mühendisi Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı.
Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
DHA