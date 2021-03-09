İTÜ ve DEİK işbirliği
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı.
09 Mart 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından imzalanan protokol ile İTÜ ile DEİK arasındaki istihdam, mesleki eğitim, kurumsallaşma, markalaşma, dijitalleşme, uluslararası organizasyonlar ve araştırma gibi konuların üniversite-sanayi işbirliği bağlamında önemli projelerin gerçekleşmesi hedefleniyor.