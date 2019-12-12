İTÜ ‘yeşil kampüs’te çıtayı yükseltti

İTÜ Türkiye’den de ilk 100’e giren tek üniversite oldu. GreenMetric altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor.

İTÜ, geçen sene 719 üniversite arasından dünyada 67’nci olmuştu. Bu yıl da 780 üniversitenin değerlendirildiği GreenMetric’te 13 basamak birden yükselerek 54’üncü oldu. İTÜ Avrupa’nın da en yeşil 28’inci kampüsü oldu.