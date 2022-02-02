İTÜ’de hava ve uzay laboratuvarı

Açılışta konuşma yapan Prof. Dr. Temel Kotil, “Bu laboratuvar sayesinde yerli ve milli projelerimizde yer alacak mühendislerimiz üniversiteden yetişmiş olarak aramıza katılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak artık işin mutfağındayız” diye konuştu.