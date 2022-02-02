İTÜ’de hava ve uzay laboratuvarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı’nın açılış töreni, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü ve İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü 1983 yılı mezunu Temel Kotil’in katılımıyla gerçekleşti.
Açılışta konuşma yapan Prof. Dr. Temel Kotil, “Bu laboratuvar sayesinde yerli ve milli projelerimizde yer alacak mühendislerimiz üniversiteden yetişmiş olarak aramıza katılacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii olarak artık işin mutfağındayız” diye konuştu.