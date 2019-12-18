İTÜ'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır."

Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada ''Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz'' dedi. Bakan Selçuk, Doğa Koleji'ni İTÜ vakfının alacağı iddiasıyla ilgili olarak da sorulan sorulara da ''Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz'' yanıtını verdi.

İSTANBUL (DHA)

Bu haberi de okudular Doğa Koleji'nde kriz sürüyor! Bakan Selçuk'tan açıklama

Bu haberi de okudular Doğa Koleji'nde öğretmenlerin ardından veliler de protestoda! "Paramızla rezil olduk"