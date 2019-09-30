İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerinin 73 yıl hapsi isteniyor
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kendisinden para isteyen kişilere olumsuz yanıt vermesi üzerine göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar’ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi.
73'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.
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