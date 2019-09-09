İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak Emra Yaşar (27), Erhan Kurdal (27) dün gözaltına alındı. 2 şüpheli yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Emra Yaşar ve Erhan Kurdal adliyeye sevkedildi.

Cinayet şüphelileri dün saklandıkları adreslerde yakalanarak Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 27 yaşındaki Emra Yaşar'ın 2014 yılında 'Tehdit ve gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği 2016 yılında ise Kırklareli Açık Cezaevi'ne yollandığı öğrenildi. Cezaevindeki 'iyi hali' sebebiyle Yaşar'ın 2 Eylül'de izin verildiği kaydedildi. Emra Yaşar'ın 15 suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

27 yaşındaki Erhan Kurdal'ın ise 2019 yılı başında 'Gasp' suçundan cezasını yatarak tahliye olduğu öğrenildi. Erhan Kurdal'ın da 10 suçtan kaydının olduğu ifade edildi.

Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte oturduğu İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

DHA