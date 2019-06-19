İTÜ'lülerden uluslararası başarı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, İTÜ’nün çeşitli fakültelerinden bir araya gelen öğrencilerden oluşan Apis Arge Takımı; NASA, Lockheed Martin ve Siemens sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition 2019’da birinci oldu.
İTÜ Apis Arge Takımı model uydusu, roketle 750 metreye çıkarıldıktan sonra, inişi boyunca pervaneleriyle motorsuz iniş yaparak görev yükünü yere indirdi. Model uydu istenilen yükseklikte taşıyıcısından sıkıntısız şekilde ayrıldı. Kesintisiz veri aktarımı sağlamak ve görev yükünün inişi boyunca kamera görüntüsü alması takıma birinciliği getirdi.