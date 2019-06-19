İTÜ'lülerden uluslararası başarı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, İTÜ’nün çeşitli fakültelerinden bir araya gelen öğrencilerden oluşan Apis Arge Takımı; NASA, Lockheed Martin ve Siemens sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition 2019’da birinci oldu.