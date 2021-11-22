İvan Aslan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte çalışmaları…

Türkçe ve Kürtçe şarkıları harmanlayarak yayınladığı afrotrap müziklerle dinleyicinin beğenisini kazanan İvan Aslan, yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl "Ax Pışte Te Yar" şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sanatçının genç yaşına rağmen birçok besteye imza attığı biliniyor. İşte, İvan Aslan’ın çalışmaları…

İVAN ASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Çok küçük yaşlarından itibaren müzikle yakından ilgilenen İvan Aslan, aslen Mardin Nusaybinli. Genç yaşına rağmen birçok besteye imza atan başarılı isim, aynı zamanda Türkçe ve Kürtçe parçaları harmanlayarak ortaya çıkardığı afrotrap şarkılarla dinleyicinin beğenisini kazandı.

Gımme Gımme şarkısıyla adını duyuran İvan Aslan ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdüğü "Ax Pışte Te Yar" isimli şarkı ile büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Erdal Toprak prodüktörlüğünde gerçekleştirdiği "Ez Bum" klipli single çalışmasıyla birlikte Youtube'da milyonların beğenisini kazandı.

Zana Production şirketiyle çalışmalar yapan İvan Aslan’ın Hat Kerwanê Helebê, Were Yarê şarkıları en çok izlenen şarkılardan bazılarıdır.

Kendi besteleriyle ve seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasında kısa süre içerisinde tanınan İvan Aslan, yaptığı canlı performans videolarıyla da sosyal medya mecralarında geniş bir kitleye sahip oldu. Son olarak Erdal Toprak ile birlikte seslendirdiği "Yine de / Cardi" adındaki Kürtçe ve Türkçe harmanlanan afrotrap şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sunan Aslan, yakın zaman içerisinde çıkaracağı şarkının müjdesini verdi.