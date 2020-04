İvana Sert: Bir erkekte egodan nefret ederim

1- Karantina günlerinde hayata bakış açınız değişti mi?

Her zaman her şeye şükrettim. Hayata hep pozitif baktım. Şimdi de öyle. Tek sorunum; oğlumu görememek. Ateş bir süredir babasının (Yurdal Sert) yanında. Sağlıklı olsun yeter. Her gün görüntülü konuşuyoruz.

2- Bu süreçte kaç konser ve tanıtımınız iptal oldu?

2 açılışım vardı, ertelendi. 2 konserim de iptal oldu.

3- En çok kimi, ne yapmayı, nerede olmayı özlediniz?

Tabii ki oğlumla beraber olmayı özledim. Ona sıkı sıkıya sarılıp öpeceğim günleri iple çekiyorum.

4- Evde kilo aldınız mı, formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Canım sürekli bir şeyler yemek istiyor. Sadece çiğ sebze tüketiyorum. Domates, salatalık ve havuç ağırlıklı. Her sabah aç karnına limonlu su içiyorum. Magnezyum ağırlıklı C vitamini içiyorum. Düzenli olarak da pilates yaptığım için hiç kilo almadım.

5- Evde ‘keşke’lerinizin listesini yaptınız mı?

Hayır. Çünkü keşkem ve pişmanlığım yok. Her şey mükemmel gitse, hayat sıkıcı olur. Hatalarım beni güçlü yaptı. Kendimi daha iyi tanıdım.

6- Günleriniz nasıl geçiyor?

Takipçilerim arasında yarışma başlattım. Herkes en şık kıyafetlerini giyip fotoğrafını gönderiyor. Her hafta birinciyi seçiyorum ve hediye yolluyorum.

7- Şu an hayatınızda bir erkeğin olmasını ister miydiniz?

Tabii ki isterdim, insan zaman zaman sıkılıyor. Süreç daha hızlı geçerdi. Ama belki biri olsaydı her şeyime karışmaya kalkardı. Şimdi kafam rahat, huzurlu ve mutluyum.

8- Karşı cinste sizi en çok ne etkiler?

Karakterli olması, sevgisini aşkını göstermesi. Yalandan, bencillikten, egodan nefret ederim.

9- Aşk sizi değiştirir mi?

Yüzüm, gözüm parlamaya başlar. Sevdiğim kişiyi her gün görmek için can atarım. Enerjim yükselir.

10- Bir erkek için asla neleri yapmazsanız, nelerden vazgeçebilirsiniz?

Yalan söylemem. Hayatıma kimse karışamaz zaten. Kıyafetlerime müdahale etmek isterse, dinlenmem. Bir şeylerden ancak ben istersem vazgeçerim. Kimse kimseyi değiştirmeye kalkmamalı. İlişkilerde bu büyük bir sorun.