İvana Sert eksi 7 derecede havuza girdi

İvana Sert okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte eski eşi Yurdal Sert’ten olan Kayon Ateş ile Kuzey Işıkları’nı görmek için Finlandiya’ya’ya gitti. Rovaniemi’deki geceliği 2500 lira olan Santa Claus Holiday Village’de kaldılar. İvana eksi 7 dereceye rağmen karlar ortasındaki sıcak havuza girdi.

Ertesi gün de İsveç’e geçtiler. Polar Explorer Icebreaker gemisiyle Kuzey Baltık Denizi’nde tur attılar.

Kendini buz gibi sulara bıraktı

Giydikleri özel elbiseler sayesinde üşümediğini söyleyen İvana kendini buz gibi sulara bırakmayı da ihmal etmedi.





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