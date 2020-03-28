İvana Sert, en şık takipçisine hediye gönderecek

İvana Sert, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çağrıya uyarak hayatı eve sığdırdı! Markete giderken bile giyimine, kuşamına dikkat eden İvana Sert sosyal medyada ‘Karantina Şıklığı’ kampanyası başlattı. Yeni aldığı bir kıyafeti giyip altına şunları yazdı: “Haydi bakalım hepiniz düğüne, partiye gider gibi giyinip fotoğraflarınızı bana gönderin. En şık olanınızı seçip sürpriz bir hediye göndereceğim.”

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