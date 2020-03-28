Magazin İvana Sert, en şık takipçisine hediye gönderecek

İvana Sert, en şık takipçisine hediye gönderecek

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İvana Sert, en şık takipçisine hediye gönderecek

İvana Sert Instagram'da ‘Karantina Şıklığı’ kampanyası başlattı. Takipçilerinden kendisine fotoğraflarını göndermesini isteyen Sert, en şık takipçisine sürpriz hediye gönderecek.

28 Mart 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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İvana Sert, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çağrıya uyarak hayatı eve sığdırdı! Markete giderken bile giyimine, kuşamına dikkat eden İvana Sert sosyal medyada ‘Karantina Şıklığı’ kampanyası başlattı. Yeni aldığı bir kıyafeti giyip altına şunları yazdı: “Haydi bakalım hepiniz düğüne, partiye gider gibi giyinip fotoğraflarınızı bana gönderin. En şık olanınızı seçip sürpriz bir hediye göndereceğim.”

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