İvana Sert evlilik teklifi aldı
İvana Sert 7 aydır aşk yaşadığı, motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli'den evlilik teklifi aldı.
Bodrum'da romantik bir akşam yemeğinde 'ruh ikizim' dediği sevgilisinin ''Benimle evlenir misin?'' sorusuna 'Evet' cevabını verdi.
İvana Sert'in birlikte paylaştıkları mutluluk pozunun altına Tarhan Telli'nin 'Sonsuza kadar mutlu' yazması da dikkat çekti.
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