Moda sektöründen müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan İvana Sert, mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası'nı çıkardı. Ardından rahmetli şarkıcı Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını okuyarak dinleyenleri ikiye bölen Ivana, son şarkı tercihiyle yine herkesi şaşırttı.

Siyah mayolu kostümüyle podyuma çıkan İvana Sert'e Felaket şarkısını okurken yarışmacı kızlar da dans ederek eşlik etti.

Tepkiler peş peşe geldi

Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan İvana yine takipçilerini ikiye böldü. İvana Sert'in performansını beğenenlerin yanı sıra 'Asıl felaket olan sensin', 'Ses yok maalesef' ve 'Şimdi sen bu işten para mı kazanıyorsun' diyerek tepki gösterenler oldu.

Bu haberi de okudular Ahmet Kaya'nın ağabeyinden İvana Sert'in 'Kum Gibi' performansına yorum geldi

Bu haberi de okudular İvana Sert 5 ayda ödülü kaptı



