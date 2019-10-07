İvana Sert, Ezhel'in Felaket şarkısını okudu
İvana Sert, dün Kıbrıs'ta düzenlenen Fashion TV Model Awards 2019'da sahneye çıktı. Mayolu kostümüyle dikkat çeken İvana Sert, Ezhel'in "Felaket" şarkısını okudu
Moda sektöründen müzik sektörüne hızlı bir giriş yapan İvana Sert, mayıs ayında ilk şarkısı İmalat Hatası'nı çıkardı. Ardından rahmetli şarkıcı Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını okuyarak dinleyenleri ikiye bölen Ivana, son şarkı tercihiyle yine herkesi şaşırttı.
Siyah mayolu kostümüyle podyuma çıkan İvana Sert'e Felaket şarkısını okurken yarışmacı kızlar da dans ederek eşlik etti.
Tepkiler peş peşe geldi
Şarkı söylediği anların videosunu Instagram hesabından paylaşan İvana yine takipçilerini ikiye böldü. İvana Sert'in performansını beğenenlerin yanı sıra 'Asıl felaket olan sensin', 'Ses yok maalesef' ve 'Şimdi sen bu işten para mı kazanıyorsun' diyerek tepki gösterenler oldu.
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