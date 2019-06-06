İvana Sert gelen hesabı görünce gözlerine inanamadı!

"Oğlum Ateş ile birlikte gittiğimiz restoranda küçük porsiyon bir et, bir hamburger, 3 top dondurma yedik. Ardından da bir bardak kola ve Türk kahvesi içtik.

''GÖZLERİME İNANAMADIM''

Toplam 800 TL hesap geldi. Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam."

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