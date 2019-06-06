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İvana Sert gelen hesabı görünce gözlerine inanamadı!

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren İvana Sert, Türkbükü'nde gittiği bir restoranda öyle bir hesap ödedi ki yaşadığı şoku Kanal D'deki '2. Sayfa'ya anlattı:

06 Haziran 2019, Perşembe 15:51
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İvana Sert gelen hesabı görünce gözlerine inanamadı!

"Oğlum Ateş ile birlikte gittiğimiz restoranda küçük porsiyon bir et, bir hamburger, 3 top dondurma yedik. Ardından da bir bardak kola ve Türk kahvesi içtik.

''GÖZLERİME İNANAMADIM''

Toplam 800 TL hesap geldi. Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam."

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