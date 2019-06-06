İvana Sert gelen hesabı görünce gözlerine inanamadı!
Bayram tatilini Bodrum'da geçiren İvana Sert, Türkbükü'nde gittiği bir restoranda öyle bir hesap ödedi ki yaşadığı şoku Kanal D'deki '2. Sayfa'ya anlattı:
"Oğlum Ateş ile birlikte gittiğimiz restoranda küçük porsiyon bir et, bir hamburger, 3 top dondurma yedik. Ardından da bir bardak kola ve Türk kahvesi içtik.
''GÖZLERİME İNANAMADIM''
Toplam 800 TL hesap geldi. Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam."
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